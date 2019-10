Il figlio primogenito di Paolo Bonolis, Stefano, si è sposato sabato con Candice Hansen, giovane bionda dalle forme prorompenti. Il matrimonio è stato documentato sui social da Sonia Bruganelli, l’attuale compagna del conduttore, che su Instagram ha pubblicato diverse foto della cerimonia, con la famiglia Bonolis al completo in attesa dell’arrivo della sposa.

Paolo Bonolis ha infatti cinque figli, i primi due sono nati da un matrimonio in età giovanile con l’americana Diane Zoeller; mentre con Sonia Bruganelli ha avuto altri tre figli: Davide, Silvia e Adele. Dalle foto appare lampante la somiglianza tra Bonolis e il figlio Stefano, lo sposo, che da tempo si è trasferito negli Stati Uniti, dove sono state celebrate le nozze. Candice Hansen, la nuora di Bonolis, ha molto seguito su Instagram, dove è immortalata spesso in pose sexy e in selfie.