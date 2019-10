La star del rock Eddie Van Halen ha un cancro alla lingua contro cui sta lottando da ormai quasi vent’anni e, come riferisce il sito Tmz, lui stesso si è detto convinto che a causarglielo sia stato il plettro della sua chitarra che aveva l’abitudine di tenere sempre in bocca. Oggi sessantaquattrenne, il fondatore dei Van Halen fa oggi la spola tra gli Stati Uniti, dove vive, e la Germania dove si sottopone alle cure necessarie per cercare di debellare le continue metastasi del tumore che continuano a tornargli.

A causargli il tumore, sostiene Van Halen, è stato il plettro di metallo della chitarra che era solito tenere in bocca il colpevole della malattia. Non solo, “vivo praticamente in studio di registrazione, luogo pieno di energia elettromagnetica – ha detto ancora il cantante come riferisce Tmz – in più, fumavo e facevo uso di droghe. Ma i miei polmoni sono del tutto puliti. Questa è la mia teoria”. Nel 2000 gli fu rimosso un terzo di lingua e, dopo due anni, i medici gli dissero che era guarito del tutto. Poi però, 5 anni fa, gli fu diagnosticato il ritorno del cancro: nel corso degli anni alcune cellule tumorali erano riuscite a raggiungere la gola, ma gli interventi sono sempre riusciti a colpirle ed eliminarle in tempo.