È morto a 46 anni in un incidente stradale l’ex attore Paco Fabrini, divenuto famoso quando era ancora un bambino per aver interpretato il ruolo di “Rocky Girardi“, il figlio del celebre ispettore interpretato da Tomas Milian nei film con “il Monnezza“. Fabrini aveva abbandonato la carriera d’attore nel 1986 e poi aveva aperto una pizzeria in un piccolo comune in provincia di Viterbo. L’incidente mortale è avvenuto sabato sera: è stato centrato da un’auto mentre si trovava a bordo della sua moto. Trasportato d’urgenza in ospedale, è morto poco dopo il ricovero.

