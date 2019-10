“Siamo in una sintonia perfetta”. Beppe Grillo, al secondo giorno a Napoli in occasione della festa per i 10 anni del M5s, non concede interviste a margine ma risponde con il labiale ad una domanda de IlFattoquotidiano.it. Gesticolando, unisce la mani per mimare il clima di intesa tra Pd e M5s e sembra evocare “il sole e i pianeti”. Il concetto è lo stesso espresso ieri durante il comizio dal palco dell’Arena Flegrea, quando, parlando del Governo Conte 2, ha detto “Siamo noi che stiamo dando una narrazione al Pd”. Subito dopo il garante del M5s è partito a bordo della golf Kart e si è fatto accompagnare dietro al palco

