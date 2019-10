"Tre settimane dopo, quando era a casa, ho preso il microfono e in tre ore e mezza, nonostante mi guardasse male, ha deciso di fare quello che le ho chiesto e ha cantato"

Mika è stato ospite di Domenica In e a Mara Venier ha raccontato il dramma che sta vivendo in famiglia, con la madre che sta lottando contro il cancro. Il cantante ha spiegato di essere legatissimo a lei perché, oltre ad esser stata un riferimento per lui negli anni dell’infanzia mentre suo padre era stato segnato dal rapimento subito durante la Guerra del Golfo, è stata la prima a credere nel suo talento e a spronarlo a lavorare duro per realizzare il suo sogno.

“Mia madre è davvero combattiva. In questo periodo sta combattendo contro un cancro – ha raccontato Mika emozionato -. Ha subito un intervento gravissimo alla testa e tre settimane dopo, quando era a casa, ho preso il microfono e in tre ore e mezza, nonostante mi guardasse male, ha deciso di fare quello che le ho chiesto e ha cantato“. Poi ha voluto raccontare un aneddoto commovente: “Mi ha chiamato qualche giorno dopo e mi ha detto: ‘Se con quella registrazione ci fai qualcosa di triste non ti perdonerò mai‘. Quattro mesi dopo ha sentito il pezzo registrato e mi ha nuovamente chiamato dicendomi: Sei uno str***. Se sapevo che sarebbe uscita una cosa così bella avrei cantato meglio perché ora tutti penseranno che canto male invece avrei potuto cantare anche meglio”, ha concluso Mika, di fronte a una Mara Venier visibilmente emozionata.