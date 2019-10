Un gruppo di contestatori formato da disoccupati ed espulsi dal M5s si sono riuniti con cartelli e striscioni all’esterno della Mostra d’Oltremare di Napoli, dove è in corso Italia 5 stelle. “Di Maio ci promise che non ci avrebbe abbandonato, ma a oggi abbiamo ricevuto solo chiacchere” si lamenta un ex lavoratore di pubblica utilità del Comune di Napoli. “Da 10 mesi siamo in mezzo a una strada, se i 5 Stelle sono come gli altri è inutile parlare di cambiamento. Di Maio si ricordi del nostro incontro di luglio”. Con loro anche alcuni esponenti del movimento di disoccupati “7 novembre” ed ex militanti delusi dalle alleanze con la Lega prima e con il Pd poi. La due giorni del Movimento guidato da Luigi Di Maio proseguirà fino a domani pomeriggio. In mattina, fanno sapere gli organizzatori, sono stati 10mila gli ingressi totali, mentre le prenotazioni per l’Arena Flegrea, dove questa sera ci saranno gli spettacoli e l’intervento di Beppe Grillo, hanno fatto registrare il tutto esaurito

