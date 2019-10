Preoccupazione che sembrerebbe fondata quella degli avvocati Bagattini e Pellegrini, perché sempre secondo il giornale di Maurizio Belpietro l’esperto nominato dalla procura ha trovato sui telefoni di Renzi alcune vecchie chat non cancellate ed effettuate con programmi che permettono a chi li utilizza di non essere intercettato (Telegram, Signal, Whattsapp). E il tempo, in questa indagine, non è un fattore di poco conto, perché il traffico d’influenze sul quale i pm vogliono far luce sarebbe stato realizzato dal 2015 a oggi. Sono gli anni, del resto, in cui è maturato e si è consolidato il rapporto tra Tiziano Renzi e Luigi Dagostino, entrambi condannati il 7 ottobre scorso per fatture false (1 anno e 9 mesi per i genitori dell’ex premier, due anni per l’imprenditore di origini pugliesi). Come raccontato da Il Fatto Quotidiano a settembre 2015, Dagostino aveva portato con se Tiziano Renzi nel suo giro da Nord a Sud per incontrare i sindaci delle città in cui aveva progettato di costruire nuovi outlet sull’esempio del The Mall di Leccio Reggello (proprio per progetti relativi a questo outlet la Tramor di Dagostino verso le due fatture false per complessivi 160mila euro che sono valse la condanna a entrambi).

I due compaiono insieme a Sanremo a settembre 2014 e successivamente a Fasano, nel Brindisino, luoghi in cui sarebbero dovuti sorgere i due centri commerciali del gruppo Kering. Il rapporto tra Tiziano Renzi e Dagostino, poi, era diventato organico grazie alla Party Srl, in cui entrambi controllavano il 40% delle quote (Tiziano direttamente, Dagostino tramite la Nikila Invest, della sua compagna Ilaria Niccolai): la società è stata poi chiusa a gennaio 2016 a causa “della pesante campagna mediatica”. Sulla natura del loro legame (testimoniato anche da una serie di incontri annotati con cura da Dagostino sulla sua agenda, poi finita agli atti dell’inchiesta) era stato lo stesso immobiliarista di origini pugliesi a fornire una spiegazione illuminante in un’intervista alla Verità: “Faceva parte del lavoro di Tiziano, quello della lobby, di portare magari i politici, diciamo… era un’epoca quella dove incontravi un tale per strada e voleva stare con Renzi. Alla fine è un lobbismo, ma è un lobbismo del cazzo”.