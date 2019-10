Francesca Cipriani è stata ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 per raccontare quanto le è accaduto nelle scorse settimane, quando è stata vittima di un’intossicazione alimentare e per questo è stata ricoverata d’urgenza in pronto soccorso. Ai dolori lancinanti all’addome però, si sono aggiunte anche le allucinazioni, come ha raccontato la showgirl: “Si era abbassata troppo la pressione. Ho visto San Pietro che mi voleva consegnare le chiavi. Gli ho detto di riprovare più tardi“, ha detto la Cipriani che poi ha lanciato un’invettiva contro l’ospedale.

“Durante la nottata avrò perso tre chili, mi stavo prosciugando. Ho perso tutti i liquidi del corpo, ero disidratata“. E a causa della mancanza di wi-fi e di campo sul cellulare nell’edificio, Francesca Cipriani non ha potuto avvisare nessuno: “È una cosa grave. Mia mamma che è malata di cuore non è riuscita a contattarmi. Sono arrivata in questo ospedale che già stavo malissimo. Ora, senza nulla togliere ai senzatetto, i bagni erano perennemente occupati da senzatetto. Dovrebbero esserci delle strutture preposte. È stato terribile”.