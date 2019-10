“Non ci ho capito più nulla per alcuni secondi”, ha confessato Kikò che ha aggiunto: “Ora faccio la Tac perché la botta è stata abbastanza forte”

“Questo è quello che succede a persone che si fanno sempre i fatti propri, che lavorano e non rompono le scatole a nessuno. Mi hanno spaccato la testa con qualcosa. Forse una catena o un sasso. Stavo facendo delle foto con alcune ragazzine, hanno aspettato che loro andassero via e sono arrivati con uno scooter, utilizzando brutte frasi nei miei confronti e nei confronti di Barbara d’Urso”. Così l’ex concorrente del Grande Fratello Kikò Nalli ha raccontato nelle sue storie di Instagram l’aggressione che ha subito per mano di due malviventi. L’hairstylist si è mostrato mentre usciva dal pronto soccorso, spiegando che alcuni teppisti hanno aspettato il momento buono e l’hanno colpito alla testa con un oggetto.

“Non ci ho capito più nulla per alcuni secondi”, ha confessato Kikò che ha aggiunto: “Ora faccio la Tac perché la botta è stata abbastanza forte”. Probabile che l’hairstylist racconterà ulteriori dettagli di quanto accaduto in uno dei programmi di Barbara d’Urso dal momento che anche la conduttrice è stata tirata in causa dagli aggressori.