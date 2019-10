Miley Cyrus è stata ricoverata in ospedale per curarsi da una tonsillite che l’ha colpita nei giorni scorsi. A dare la notizia è stata la stessa cantante, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di video e fotografie in cui si mostra con la flebo al braccio: “Cercando di riprendermi il prima possibile. Mandatemi energie positive per liberarmi di questa m**** il prima possibile“, ha scritto Miley mostrandosi in una foto distesa in letto di ospedale con gli aghi nel braccio.

Dopo la fine del matrimonio con l’attore Liam Hemsworth e i gossip sul suo flirt con l’influencer Kaitlynn Carter, Miley sta vivendo un periodo difficile nonostante dal tono dei suoi post non sembra aver perso l’entusiasmo. Al suo capezzale c’è Cody Simpson, cantante australiano suo amico di vecchia data che definisce come il suo nuovo fidanzato. Nelle storie sono così comparsi numerosi video della coppia insieme in ospedale: “Immediatamente mi sento già meglio! Questo dolce ragazzo è venuto a trovarmi in ospedale per cantarmi la canzone che ha scritto per me…”, ha concluso Miley.