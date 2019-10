In provincia di Latina non si parla d’altro. Un lavoratore indiano ieri mattina si è steso su un binario della stazione di Priverno Fossanova appoggiando la sua testa su una valigia rossa tenuta stretta da fasce nere. Il suo piccolo capitale che intende portare con sé. Qualcuno ha girato un video che sta creando tanta commozione.

Il motivo di questo atto viene descrive Marco Omizzolo, sociologo e ricercatore Eurispes, responsabile scientifico della cooperativa InMigrazione e insignito al merito di cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella per la sua opera di contrasto allo sfruttamento dei braccianti agricoli, prevalentemente indiani.

E infatti sulla sua pagina Facebook, Omizzolo scrive: “Oggi un lavoratore indiano è stato portato alla stazione ferroviaria di Priverno (in provincia di Latina) e abbandonato. Il suo ‘padrone‘ si chiama Giovanni. Questo ragazzo indiano lavorava nella cura del bestiame in una stalla del ‘padrone Giovanni’. Ha lavorato per diversi mesi e non è stato mai pagato. Guardiamo questo video con attenzione, ascoltiamo la voce del lavoratore, guardate come riduciamo le persone. Questo è caporalato, sfruttamento, emarginazione, povertà indotta per arricchire i conti correnti del padrone, per permettergli di comprare nuove serre, nuove case e nuovi suv. Ci si può solo vergognare e mobilitarsi con tutta l’indignazione possibile e desiderio di cambiare questo stato di cose. Questa è ‘l’accoglienza del padrone’. Chi paga per questa condizione? Chi è il responsabile? Da che parte stiamo? Questo video è anche la risposta migliore a chi dice che cerchiamo ‘solo medaglie’, che diciamo ‘solo bugie’, che il caporalato e lo sfruttamento ‘sono casi isolati di poche persone ‘. Capita ogni giorno. Ogni giorno”.