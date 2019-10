“Tutte le nostre richieste sono state accolte. La maggioranza ha un impegno forte, preciso su garanzie che prima non c’erano. C’è stato un cambio di passo”. Lo ha detto il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, annunciando il sì alla riforma che riduce il numero di deputati e senatori da parte del Partito democratico. “Non c’è nessuna cambiale in bianco ma un patto di fiducia tra persone serie” ha aggiunto Delrio, che è stato contestato dai parlamentari di Lega e Fratelli d’Italia. “Le storture che abbiamo evidenziato” ha spiegato l’esponente dem, “verranno corrette. I senatori saranno eletti su base pluri-regionale, i sistemi di partecipazione dell’elettorato attivo e passivo saranno rivisti, verranno ridotti i delegati per l’elezione del presidente della Repubblica.

