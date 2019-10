Sempre in un'altra partita all'Olimpico, 65 anni fa, l'Italia scese in campo con una maglia dello stesso colore in occasione del match contro l'Argentina vinto per 2-0. Dopo quell'occasione, le Nazionali giovanili hanno adottato il verde come "home kit". La scelta, in stile "rinascimentale", in vista di una partita con 12 convocati per il raduno che hanno 25 anni o meno

Gli azzurri diventano verdi. Nel match Italia-Grecia del 12 ottobre all’Olimpico, che potrebbe regalare il pass per l’Europeo, la Nazionale vestirà una maglia speciale di colore verde, ideata dalla Puma in collaborazione con la Figc. Il colore, spiega in una nota la Federcalcio, “si ispira al periodo rinascimentale e celebra i tanti giovani talenti che stanno diventando sempre più protagonisti dei successi degli Azzurri”. Ma non è la prima che la Nazionale veste una maglia di un altro colore.

Sempre in un’altra partita all’Olimpico, 65 anni fa, l’Italia scese in campo con una maglia dello stesso colore in occasione del match contro l’Argentina vinto per 2-0. Dopo quell’occasione, le Nazionali giovanili hanno adottato il verde come “home kit”. L’azzurro, infatti, è rimasto per anni un’esclusiva della Nazionale maggiore, un obiettivo da raggiungere per i giovani in maglia verde. Leggi Anche Serie A, l’incertezza dura solo due mesi: la Juve è ancora troppo superiore. Anche per l’Inter

“Il kit segna una nuova era per la Nazionale nel momento in cui un gruppo di giovani calciatori sta conquistando un ruolo importante nella rosa azzurra (12 calciatori tra quelli in raduno da oggi a Coverciano hanno 25 anni o meno)”, spiega ancora la Figc. “Il kit – conclude la nota – fa parte di una più ampia collezione caratterizzata dalla grafica rinascimentale creata in esclusiva per la Figc con l’obiettivo di dare un’ondata di novità sia in campo che fuori”.