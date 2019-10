La foto che ritrae le due artiste insieme risale infatti al 5 ottobre del 2018, come dimostra un post pubblicato su Facebook un anno fa dal fan club di Emma con proprio lo screenshot della storia su Instagram della Turci

Emma Marrone e Paola Turci insieme nella prima foto pubblicata sui social dopo l'operazione a cui la cantante salentina ha dovuto sottoporsi nei giorni scorsi. Ma era un fake. "La mia makeup artist è una grande gnocca", scriveva a commento.

Lo scatto è stato rilanciato nelle scorse ore e ha incominciato a circolare con la fake news che si trattasse della prima foto di Emma durante la convalescenza dopo l’intervento che l’ha costretta a prendersi una pausa forzata dalla musica, come lei stessa aveva annunciato sui social spiegando di voler “chiudere una volta per tutte i conti” con i suoi problemi di salute. Subito i fan si erano entusiasmati ma – vedendo l’immagine – qualcuno si è ricordato di averla già vista, il 5 ottobre del 2018. Il 29 settembre scorso Emma aveva pubblicato una del braccialetto dell’ospedale, spiegando di aver superato la fase più difficile ma di avere ancora bisogno di tempo per riprendersi completamente.