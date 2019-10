La sua assenza alla puntata commemorativa de Le Iene dedicata a Nadia Toffa aveva fatto discutere molti utenti social. E le polemiche sono continuate per giorni. Ilary Blasi è tornata a pubblicare su Instagram dopo giorni di silenzio e lo ha fatto con una foto che testimonia la sua lontananza da casa ma senza commentare direttamente le tante critiche ricevute. La moglie di Francesco Totti si trova a Londra per motivi di lavoro. D’altra parte già la redazione de Le Iene aveva voluto mettere un punto sulla questione, ovvero sull’assenza di Ilary Blasi e di Teo Mammucari con una precisazione inviata all’AdnKronos: “Sono polemiche infondate. Abbiamo deciso di organizzare questo omaggio a Nadia Toffa in dieci giorni perciò all’ultimo momento e abbiamo chiesto a tutti di venire in studio. Abbiamo chiesto inoltre a tutti di fare un video per cui chi non è riuscito ad esserci fisicamente ha aderito all’iniziativa con il video e per questo motivo gli siamo molto grati”. E anche Selvaggia Lucarelli ha difeso Ilary: “Questa cosa che dovesse essere presente, questa cosa che gli altri debbano decidere non solo la grammatica del dolore altrui ma pure la forma e il luogo in cui debbano manifestarsi, è l’ultimo tassello dell’abbruttimento social. Che pena”, ha scritto la giornalista de Il Fatto Quotidiano.

Visualizza questo post su Instagram Back home???? Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 3 Ott 2019 alle ore 2:07 PDT