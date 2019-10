"Tu hai detto di essere innamorato, hai detto che Gabriele è una persona per te speciale, poi dirai tu quello che vuoi quando ti sentirai pronto", ha detto Mara. E l'attore ha risposto: "Io non faccio del male a nessuno, il non dire le cose private della mia vita non nuoce a nessuno"

Gabriel Garko ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica in di domenica 6 ottobre si è aperto con la conduttrice e ha raccontato molte cose della sua vita. Ha commentato infatti il gossip che in questi giorni ha fatto il giro dei giornali di gossip secondo il quale l’attore si sarebbe sposato in gran segreto con Gabriele Rossi. Dopo che Mara gli ha mostrato un video di un’intervista di qualche tempo fa, sempre a Domenica In, nel quale mostrava una fede, Garko ha detto: “Non sono sposato, questa è una fede a cui tengo molto“. La Venier ha allora chiesto: “Tu hai detto di essere innamorato, hai detto che Gabriele è una persona per te speciale, poi dirai tu quello che vuoi quando ti sentirai pronto” e l’attore ha risposto: “Io non faccio del male a nessuno, il non dire le cose private della mia vita non nuoce a nessuno. Amo essere criticato sull’aspetto professionale, ma non voglio essere giudicato ma su una scelta all’interno delle mura di casa mia”. “Per me è stato determinante un giorno davanti allo specchio – ha spiegato ancora l’attore – mi sono visto bene e non ho visto me, ho visto una copertina. A quel punto mi sono spaventato, sono andato a Londra da solo per rilassarmi e poi sono tornato, ho proseguito, ma poi l’incidente che c’è stato a Sanremo mi ha fatto riflettere e ho scelto di cambiare”. Da qui la scelta di stare per un po’ lontano dalle scene e di tenere per sé la sua vita privata.