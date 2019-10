La Regina Elisabetta ha preso a schiaffi il nipote. Lo racconta Elton John nel suo libro autobiografico, Me. Secondo quanto riportato da Page Six, lo stesso cantautore avrebbe assistito alla scena in cui la Regina ha preso a ceffoni il Visconte Linley. Elisabetta II si sarebbe molto arrabbiata perché il nipote si sarebbe rifiutato di prendersi cura della sorella, Lady Sarah Armstrong-Jones, che stava poco bene. Al rifiuto di Linley, la regina avrebbe detto: “Non discutere con me, io sono la regina!”, facendo seguire a ogni singola parola una schiaffo. Nel libro di Elton John sono tanti gli aneddoti sulla famiglia reale, e altrettanti quelli sulla sua amica Diana.

