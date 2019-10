Al Bano, ospite e giudice d’onore della puntata di Amici Celebrities, si è reso protagonista di una gaffe con Francesca Manzini. Il cantante voleva infatti complimentarsi con lei per la coreografia eseguita: “Brava anche con quei 15 grammi in più“. A quel punto Francesca ha replicato: “Io me ne frego signor Al Bano, sono felice così. Sono qui per fare contenuto, non immagine”. Il cantante di Cellino San Marco, capita la gaffe, ha provato a scusarsi ma la Manzini ha chiuso la questione. Il programma di Maria De Filippi ha perso ancora la sfida all’auditel contro Ulisse di Alberto Angela, che ha vinto la serata.

