“Quando ho visto ricrescere i capelli e ancora di più le sopracciglia è stato bello. Quando pensavo di averla scampata all’improvviso mi sono spariti ciglia, capelli e sopracciglia. Mi sentivo come un’aliena, non ero più io. Vedere adesso in una settimana, dieci giorni, che stanno tornando, è come rinascere. Vedere un bambino che nasce, ma quel bambino sei tu. E’ pazzesco”. A raccontarlo ai microfoni de I Lunatici su Rai Radio 2 è Sabrina Paravicini, l’attrice ex protagonista di Un medico in famiglia che è tornata a parlare dopo il delicato intervento di mastectomia a cui ha dovuto sottoporsi a causa del cancro al seno contro cui sta lottando.

“Oggi sono nella fase di ripresa da un intervento molto invasivo. Da qualche giorno sto meglio, ma è stata molto dura. Non ero preparata a un postoperatorio così difficile. In questi giorni che fare la chemioterapia in confronto è stata una passeggiata – ha spiegato Sabrina -. Guardo avanti, ci saranno altri interventi, il viaggio è ancora abbastanza lungo. Il momento più duro è stato quello della diagnosi, che non mi aspettavo. Sono andata a ritirare l’esame che avevo fatto, ero sola. E’ stato un momento devastante, scioccante. Ho chiesto di essere operata subito ma mi hanno detto che non era possibile. Lì mi sono resa conto della gravita, mi hanno iniziato a parlare di chemioterapia. Ero da sola, quando sono uscita ho chiamato una mia amica e ne abbiamo parlato. Ho elaborato dopo”.

“Si ha sempre l’immagine che chi sta facendo chemioterapia sta soffrendo molto – ha proseguito l’attrice -. In realtà quando vai a farla è uno dei giorni in cui stai meglio, è dopo che inizi a stare male. C’è una bella condivisione con gli altri, tu arrivi e tutti ti comprendono, non c’è bisogno di parlare, non serve dire niente. Ho trovato delle persone con cui mi sono affiancata, è stato un momento di grande condivisione, affetto. Mio figlio è stato fondamentale, ha sdrammatizzato tutti i momenti, ha scherzato sui capelli, sulla parrucca, il suo è stato un punto di vista incredibile”.

E degli hater che l’hanno criticata per aver fatto la chemio dice: “In realtà sono state due persone, in realtà ho avuto delle dimostrazioni di affetto inaspettate e incredibili. Non mi sono mai sentita così tanto amata dalla mia famiglia, dai miei amici e anche dalle altre persone con in questo periodo. E’ incredibile come un momento di difficoltà, quando ti poni verso gli altri con un atteggiamento di apertura, ti possa portare delle cose straordinarie”.