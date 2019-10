Matteo Salvini e i suoi sostenitori sono scesi in piazza, chiudendo il sit-in sotto il Campidoglio, per chiedere le dimissioni di Virginia Raggi. I consiglieri del M5s hanno risposto uscendo dal palazzo e mostrando, a distanza di qualche metro, un vassoio di mojito e alcuni cartelli con scritto: “Questo non è il Papeete”, “Non era un mojito ma un moscow mule”, “Dal mojito al white russian basta un sorso”,con un chiaro riferimento ai presunti legami tra la Lega e la Russia nella vicenda che vede coinvolto Gianluca Savoini. I sostenitori di Salvini, quando si sono accorti della protesta silenziosa, hanno intonato i cori “andate a lavorare“, “chi non salta 5 stelle è”, “oh Giggino portaci da bere”.

