“Sui rimpatri siamo all’anno zero, le cifre sono stazionarie. I meccanismi di rimpatrio non sono stati implementati negli ultimi 14 mesi, anche se ci sono stati miglioramenti”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, presentando il nuovo decreto del governo in materia migratoria nel corso di una conferenza stampa alla Farnesina con il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Si tratta “di un primo step” ha detto Di Maio. “Nei prossimi giorni implementiamo il Fondo rimpatri volontari, che dovrà superare i 50 milioni di euro, che serve come base agli accordi coi Paesi terzi” che manifestano “la volontà di rimpatriare”

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore