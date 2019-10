Secondo quanto si apprende, è precipitato in un canalone dopo un volo di quaranta metri mentre era a caccia con il padre sulle montagne della Valle Antrona, nella zona di Cheggio

È morto per un incidente mentre stava partecipando a una battuta di calcio il preparatore atletico Sergio Mascheroni. Aveva 43 anni e aveva lavorato al fianco di Carlo Ancelotti nel Milan, dal 2002 al 2016, poi era passato alla Serie B nel Foggia e nel Crotone. Secondo quanto si apprende, è precipitato in un canalone dopo un volo di quaranta metri mentre era a caccia con il padre sulle montagne della Valle Antrona, nella zona di Cheggio, un alpeggio che si trova a oltre 1500 metri nel territorio della provincia piemontese del Verbano-Cusio-Ossola.

Il suo corpo senza vita è stato recuperato dalle squadre del soccorso Alpino e dai militari del SAGF della Guardia di finanza di Domodossola. Il Milan ha voluto ricordare Mascheroni in un tweet sul suo profilo ufficiale: “A gennaio, colui che per sempre sarà il nostro caro e dolce Sergio Mascheroni avrebbe compiuto 44 anni. Da preparatore atletico del Milan, dal 2002 al 2016, ha vinto tutto quello che era possibile vincere. Un immenso abbraccio alla sua famiglia. Ciao Sergio”.