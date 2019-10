Luigi Berlusconi, l’ultimogenito dell’ex premier Silvio e di Veronica Lario, diventa papà a fine gennaio. A rivelarlo è il settimanale Gente secondo cui lui e la compagna Federica Fumagalli aspettando un bambino. La ragazza, con cui è fidanzato da ormai otto anni, è al quinto mese di gravidanza. Per nonno Silvio Berlusconi sarà quindi il dodicesimo nipote, dopo i due avuti dalla primogenita Marina, i tre di Piersilvio, i quattro di Barbara e i due di Eleonora. Luigi, terzogenito di Silvio e Veronica Lario, ha conosciuto Federica Fumagalli all’università Bocconi di Milano, che entrambi hanno frequentato. Dopo gli studi ha fatto esperienza in società finanziarie e oggi si occupa di investimenti in start up e nel mondo digitale.

