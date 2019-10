“Mio padre aveva grandissimi problemi con l’alcol. Ci ha picchiato per diverso tempo. Picchiava anche mia mamma, poi a 18 anni me ne sono andata”. A rivelarlo in lacrime a Pomeriggio 5 è Karina Cascella che ha deciso di raccontare a Barbara D’Urso la sua infanzia difficile, con un padre violento. L’emozione è tanta e la porta ad interrompere più volte il suo racconto: “Sempre è andata così, picchiava mia mamma anche quando era incinta“, ha detto spiegando che lei e le sorelle sono riuscite però ad uscirne e costruirsi la propria vita. Poi ha lanciato un appello in cui ha invitato tutte le donne vittime di violenza a a “scappare e denunciare. Mia mamma è stata una grande donna, ma erano altri tempi. Non ha avuto il coraggio di denunciare”.

