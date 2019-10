Sara Wilma Milani cercava l’amore in tv, invece ha trovato un incubo: questo, perlomeno, è quello che racconta. Quando ha deciso di partecipare a Matrimonio a Prima Vista, nel 2016, non sapeva a cosa sarebbe andata incontro: grazie ai consigli degli esperti del docu-reality di SkyUno ha conosciuto Stefano Soban, e l’ha addirittura scelto come marito. Lui titolare di una gelateria ad Alessandria, le cantante di Abbiategrasso: tra i due la magia è svanita ben presto (o forse non c’è neanche mai stata) e quando hanno chiesto di poter annullare il matrimonio, i giudici hanno bloccato il divorzio. “Non ho vissuto molto bene tutto quello che mi è capitato”, ha dichiarato al Corriere della Sera.

Ora la Milani è critica nei confronti dei meccanismi televisivi: “Ci avevo creduto molto, pensavo che gli esperti potessero arrivare lì dove io non ero stata in grado. Invece il loro intento non è tanto trovare la coppia perfetta, ma fare televisione. Tra me e quello che è stato mio marito la compatibilità era pari a zero… ti fanno fare 5mila test e poi trovi qualcuno con cui non c’entri nulla (…) Non voglio giudicare i professionisti, ma il mondo dei reality si: gli autori non pensano al matrimonio, ci vedono come personaggi”.

In attesa del divorzio, che forse verrà convalidato a dicembre, Sara ha deciso di incidere una canzone incentrata proprio su questa storia: Non ne posso più è il titolo. “L’amore non è fatto di calcoli anche se vogliono farcelo credere”, fa sapere lei. “Canto da sempre ma questa volta ho scritto un brano diverso da quelli che avevo fatto fino ad ora. Anche se in modo fresco e ironico, la mia idea è seria, cioè quella di lanciare un messaggio contro programmi come quelli a cui ho partecipato io”. Ma se tutta questa storia fosse stata una mossa pubblicitaria per far parlare di sé? D’altronde basta fare un giro sui social di Sara per vedere continui selfie, dirette social e addirittura interviste in compagnia di Stefano, (tra poco) ex marito. E meno male che non ne poteva più…