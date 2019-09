Durante l’ultimo appuntamento con Verissimo, Rosanna Lambertucci ha raccontato a Silvia Toffanin, alcuni eventi dolorosi della sua vita. Dal padre morto all’improvviso per un incidente stradale vicino Latina, all’ex marito Alberto Amodei, morto nel 2014. “Quando si è ammalato – ha raccontato la Lambertucci – eravamo già separati ma ho capito che il mio compito era quello di stargli vicino, e così ho fatto durante la sua malattia: ma non era senso del dovere, perché se non l’avessi fatto sarei stata la donna più infelice del mondo”.

Poi si è aperto il capitolo doloroso delle gravidanze che hanno segnato la sua vita. “Mia figlia Angelica è stata la mia sesta gravidanza, prima ho avuto cinque aborti”, ha confessato la conduttrice. In particolare il ricorso di è soffermato sulla piccola Elisa. “Quando è morta – ha detto – era la prima volta che riuscivo ad arrivare al settimo mese di gravidanza, ma al settimo mese ho avuto un distacco di placenta e dopo il parto sono stata a lungo ricoverata, quasi in fin di vita. Elisa è morta due giorni dopo e mio marito ha fatto il funerale da solo, senza mai dirmi dov’era sepolta. L’ho scoperto quando lui è morto”. Rosanna Lambertucci attualmente è impegnata con “La salute vien mangiando”, assieme allo chef Fabio Campoli sul canale del digitale terreste Alice Tv.