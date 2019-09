Per la prima puntata della nuova edizione de “Le Iene Show” è stato annunciato un video speciale dell'inviata scomparsa il 13 agosto scorso, dopo una lunga battaglia contro la sua malattia. Un progetto personale per incontrare le persone che avevano lasciato un ricordo importante

Per il primo appuntamento de “Le Iene Show”, in onda in prima serata su Italia Uno domani e condotto da Alessia Marcuzzi, Nicola Savino con gli interventi della Gialappa’s, verrà mostrato un documento in cui si ricorda Nadia Toffa. Un vero e proprio video-testamento inedito, dove l’inviata e conduttrice chiede di essere accompagnata ad incontrare le persone a lei davvero care. Il video è stato registrato il 21 dicembre 2018, come rivela Il Corriere della Sera.

Le immagini mostreranno Nadia che inizia a spiegare il suo progetto: “La sorpresa è che vorrei incontrare amici, vecchi, nuovi, persone care, parenti, colleghi che hanno lasciato un segno in questo mio ultimo anno tremendo, persone che contano davvero. Vorrei che tu mi aiutassi a filmare questi incontri (…) in questo ultimo anno sono cambiata tantissimo. Non è il quanto vivi, ma come vivi. Quando muore una persona, trovo stupida la domanda: quanti anni aveva? Non contano gli anni, ma se hai vissuto intensamente. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte, tutte le cure possibili. Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto”.

Poi l’inviata passerà in rassegna la lista delle persone con cui vuole parlare: “Mia madre Margherita, persona meravigliosa, mi spiace più per lei che per me; Max che sarà con noi alla chemio; due mie compagne di liceo classico, Margherita e Francesca; un mio amico di Brescia, Tommaso; il mio boss Davide Parenti. Poi la mia amica Sara, la mia nonna Maria donna tutto d’un pezzo; la mia nipotina Alice (sono orgogliosa perché mi assomiglia un sacco). E Silvio Berlusconi: non l’ho mai conosciuto ma avrei tante curiosità da chiedergli. Provo molta gratitudine per lui, ha fatto partire l’elicottero per me per farmi portare subito al San Raffaele quando sono stata male a Trieste. Gli direi: ‘Io non l’ho mai votata, non sono la migliore conduttrice di Mediaset, perché mi vuole bene?’ La tragedia ti sbatte in faccia la verità, chi ti ama. E tutto è più chiaro. E capisci che gli amici veri non ti mollano potremo rivederci, fermare il momento”.

I filmati delle lunghe chiacchiere, del dolore condiviso, delle emozioni, poi sono stati girati e tenuti per ora in un cassetto. Al momento non saranno mostrati per volontà dell’ideatore de “Le Iene” Davide Parenti. Il ricordo fa ancora troppo male.