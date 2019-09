Come riporta il Daily Mail, la ragazza si trovava nella sua casa nel villaggio di Bastobe, Kazakhstan. La 14enne sarebbe morta sul colpo per via delle gravissime lesioni alla testa. Sono stati i genitori a scoprire il corpo

È andata a letto ascoltando musica dal suo telefonino messo in carica e si è addormentata. Alua Asetkyzy Abzalbek, 14 anni, è morta in seguito all’esplosione della batteria dello smartphone. Come riporta il Daily Mail, la ragazza si trovava nella sua casa nel villaggio di Bastobe, Kazakhstan. La 14enne sarebbe morta sul colpo per via delle gravissime lesioni alla testa. Sono stati i genitori a scoprire il corpo di Alua. “Non riesco ancora a crederci. Siamo state insieme fin dall’infanzia ed ora è così difficile per me senza di te”, ha scritto un’amica della ragazza su Facebook. La marca dello smartphone non è stata ancora resa nota. Non è la prima volta che capitano incidenti di questo tipo: lo scorso agosto un ragazzino di 13 anni è morto folgorato mentre stava caricando il cellulare in un fast food. È successo in Cina, a Nanchang, la capitale della provincia del Jiangxi. Secondo quanto riportato da Jiangxi Net Tv, il 13enne stava utilizzando un cavo non originale per ricaricare il suo smartphone Huawei.