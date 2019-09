Nonostante il principe Harry e Meghan Markle ci abbiano abituati ai loro continui strappi al protocollo, Sua Maestà la regina Elisabetta tiene molto al rispetto delle regole dell’etichetta reale e si impegna affinché questa venga rispettata, quantomeno in sua presenza. Lo dimostra ciò che è successo al pilota di F1 Lewis Hamilton, che ha rivelato in un’intervista al Graham Norton Show della Bbc di esser stato rimproverato pubblicamente dalla Sovrana in persona durante un pranzo ufficiale.

“Ho avuto modo di essere invitato a un pranzo ed ero seduto accanto alla regina – ha raccontato -. Ero eccitato e ho cominciato a parlare con lei, che rivolgendosi a me ha detto indicando la mia sinistra, ‘no, parli prima con la persona alla sua sinistra mentre io parlo con quella alla mia destra e poi tornerò da lei”. Nonostante la figuraccia, Hamilton ha detto di aver colto la sottile vena d’ironia che si celava nelle parole della regina Elisabetta e anche il suo profondo rispetto per le tradizioni.

D’altro canto se non si è degli esperti di etichetta o di vicende reali è difficile conoscere bene tutte le regole del protocollo, che coprono quasi tutti gli aspetti della vita e della quotidianità di un Windsor. In questo caso il riferimento è alla consuetudine secondo cui, entro l’arrivo del secondo piatto, Elisabetta II deve parlare prima con l’ospite seduto alla sua destra e poi con quello seduto alla sua sinistra. Non solo, Hamilton con il suo comportamento ha violato quello che è il principio base da seguire in presenza della Regina: mai fare qualcosa per primi, è lei ad avere sempre la precedenza, che si tratti di sedersi, camminare, conversare, o iniziare e finire di mangiare.