Ricordate il famigerato giochino del vestito che, con il nome di “The dress“, aveva fatto il giro della rete? Si trattava di capire di colore fosse un abito che ad alcuni appariva blu e altri dorato. Ora è la volta di una scarpa e del suo colore, illusione ottica che torna in auge dal 2017: al tempo, a far nascere il caso era stata Nicole Coulthard, che aveva pubblicato su Facebook una foto delle sue scarpe e, secondo quanto riporta Wired, aveva chiesto di che colore fossero. E nelle scorse ore l’immagine ha (ri)fatto il giro dei social. Alcuni la vedono rosa e bianca e altri verde “Tiffany” e grigia. Inutile dire che i commenti sono tantissimi. E voi, che colori vedete? La “responsabilità” del fatto che si veda rosa o grigia dipende da come il nostro cervello interpreta la luce che arriva agli occhi grazie ai fotorecettori, cioè le cellule nervose che si trovano sulla retina. (A differenza di quanto scritto nella foto, l’emisfero destro del cervello è quello più creativo mentre è il sinistro ad essere logico, ndr.)