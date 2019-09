La proposta di matrimonio non va come sperato dall'ex tronista che a fine puntata commenta: "Non ho capito come l'ha presa...Lo scoprirò in camerino". Allibita la conduttrice: "Avevo questo regalo per voi, la coppia di sposini da mettere sulla torta..ma ora me lo darai in testa"

Una proposta di matrimonio in diretta tv che non è andata proprio come sperato. È successo negli studi televisivi di Vieni da me, la trasmissione pomeridiana di Rai Uno condotta da Caterina Balivo. Protagonisti Giovanni Conversano e la sua compagna da una vita, Giada Pezzaioli.

In studio sono soli, uno di fronte all’altra, e in sottofondo c’è una musica da film. “Io voglio sposarti”, dice lui inginocchiandosi. Lei resta allibita, si commuove, si alza, lo bacia, ma non risponde. Poi entra la conduttrice, si leva i tacchi e monta su una delle sedie. “Scusate, ma io non ho sentito la domanda…né la risposta”. Così l’ex tronista di Uomini e donne ripete: “Mi vuoi sposare?“. La modella risponde in modo ambiguo, lasciando di stucco la Balivo e gelando gli ospiti in studio: “Vedremo… Mi hai fatto aspettare nove anni. Cosa ti aspetti che io ti risponda subito?”.

La conduttrice poi replica con un pacchetto in mano: “Avevo questo regalo per voi, la coppia di sposini da mettere sulla torta..ma ora me lo darai in testa”. La Pezzaioli risponde: “La terremo come buon auspicio…”. E conversano chiude la conversazione: “Non ho capito come l’ha presa… Lo scoprirò in camerino“.