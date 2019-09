Il conduttore che sta per tornare su Rai 2 con un doppio appuntamento, Che tempo che farà e Che tempo che fa, non è nuovo agli attacchi come ha raccontato lui stesso in una recente intervista a Repubblica

Dopo aver raccontato degli attacchi subiti da Matteo Salvini a causa del suo compenso, e di quelli ricevuti per strada da “un signore molto incattivito”, Fabio Fazio, che sta per tornare non più su Rai1 ma su Rai 2 con Che tempo che fa, è stato insultato sui social. “Verme schifoso bastardo, spero che ti ammazzino“, gli ha infatti scritto un presunto sostenitore della Lega sui social.

Immediata la risposta del conduttore che con la sua proverbiale calma, sempre su Twitter, ha scritto: “Lasciando perdere l’ortografia, sai dirmi anche perché? Lavoro, faccio guadagnare la mia azienda e pago orgogliosamente le tasse. Tu cosa fai?“.

E non sono mancati, sotto al post di Fazio i commenti di numerosi fan che gli hanno fatto notare che, con molta probabilità, l’hater potrebbe in realtà essere un troll. “Iscrizione 1 settembre 2019. Un follower. Logo (sbagliato) della #Lega come profilo Pic. Fazio che salta sull’amo. E a nessuno viene in mente che si tratti di un troll anti-#Salvini”, ha commentato qualcuno. “È il bot di Luca Morisi?”, ha invece chiesto, ironicamente, qualcun altro.