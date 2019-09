Lo ha aggredito e poi ha rivendicato il suo gesto. Maria Perilli, la madre di Stefano Feniello, una delle del disastro di Rigopiano, ha preso a pugni Massimiliano Giancaterino, ex sindaco di Farindola imputato nell’udienza preliminare sulla tragedia dell’hotel nel quale morirono 29 persone a causa di una valanga. Tutto è avvenuto durante una pausa del procedimento, nel bar del tribunale di Pescara.

Giancaterino, imputato insieme ad altre 24 persone, è stato raggiunto alle spalle da Perilli mentre prendeva un caffè con i suoi avvocati. L’uomo è caduto a terra e a quel punto la madre di Feniello gli ha urlato: “Hai firmato la condanna a morte di mio figlio”. Le forze dell’ordine sono immediatamente intervenute, così come gli operatori del 118 che hanno assistito Giancaterino. “Stavo prendendo un caffè con i miei avvocati, quando sono stato aggredito – ha detto – Non so da chi, era una donna. Mi ha picchiato, mi ha riempito di botte. Segue querela”

Ma a rivendicare il gesto è stata la stessa Perilli: “Era al bar allegramente, quando è stato lui a firmare la condanna a morte di mio figlio e allora l’ho preso a pugni”, ha detto la donna dopo essere stata identificata dalla polizia. “Lui è il doppio di me – ha aggiunto – quindi potete immaginare il male che gli ho fatto…”. Perilli ha quindi concluso: “È stato lui a firmare i primi documenti per l’ampliamento dell’albergo e ha dato la possibilità all’hotel, da quel momento, di essere aperto anche durante l’inverno, non solo d’estate, quindi ha condannato a morte Stefano”.

Nei giorni successivi al crollo della struttura, durante le operazioni di ricerca, Feniello, 28 anni, venne dato tra i sopravvissuti in attesa di essere estratto dalle macerie dell’hotel Rigopiano. Ma la comunicazione dell’ex prefetto di Pescara Francesco Provolo si rivelò errata, perché il ragazzo – che si trovava a Farindola insieme alla fidanzata, scampata al disastro – era in realtà deceduto. Il padre, Alberto Feniello, è finito a processo per aver portato dei fiori sul luogo del disastro, violando così i sigilli dell’area sotto sequestro. All’uomo era stata comminata una multa di 4550 euro ma si è rifiutato di pagarla, quindi ora dovrà affrontare il procedimento, che è iniziato giovedì.