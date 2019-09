A commento di un'immagine nella quale la moglie di Fedez si mostra in reggiseno, il "nostro" scrive: "Siamo tutti rimasti colpiti dal tatuaggio con gli orsetti". E lei risponde: "Eh?". Gli utenti non stanno certo a guardare e intervengono subito per spiegare

Patrizio Rispo, volto noto della serie Un Posto al Sole, ci “ricasca”. Sì perché già qualche tempo fa l’attore aveva commentato una foto della bella Chiara Ferragni con un complimento che non era passato inosservato. Ma stavolta al complimento si aggiunge la gaffe. A commento di un’immagine nella quale la moglie di Fedez si mostra in reggiseno, il “nostro” scrive: “Siamo tutti rimasti colpiti dal tatuaggio con gli orsetti“. E lei risponde: “Eh?”. Gli utenti non stanno certo a guardare e intervengono subito per spiegare: “Si riferiva la fatto che non hanno per niente guardato il seno“, scrive qualcuno. E probabilmente ha ragione: in molti devono essersi concentrati sulle forme di Chiara, anche perché gli animali del tatuaggio sono leoni. E i commenti sono tantissimi: “Aiuto“, “Che commento triste”, “Che figura di me***”. I fan di Un Posto al Sole però difendono Rispo che alla fine scrive: “Scusa Chiara i miei problemi di vista sono evidenti”.