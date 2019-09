Medioman si dà alla politica. Non il personaggio inventato magistralmente da Fabio De Luigi, ma il vero, unico ed originale Medioman della casa del Grande Fratello. Francesco Gagliardelli, tra i finalisti del reality nella seconda edizione del GF 2001/2002, è stato arruolato dalla giunta regionale leghista del Piemonte. È stato Alberto Preioni, capogruppo del Carroccio in consiglio regionale, a firmare un contratto di collaborazione a Gagliardelli per occuparsi di tematiche legate al turismo.

“Conosce bene l’inglese, il francese e il tedesco – ha spiegato Preioni a Repubblica – Sarà uno dei tanti contratti di collaborazione del nostro gruppo e ha grande esperienza. Per anni è stato presidente della pro Loco Valle Vigezzo Malesco”. L’ex concorrente GF ha comunque nel suo curriculum diverse attività nel settore: è stato membro del consiglio di amministrazione del Gal Laghi e Monti, distretto turistico delle Valli d’Ossola, ed ha collaborato con alberghi e musei. Il 48enne Gagliardelli ha inoltre fatto di tutto a livello lavorativo: organizzatore di eventi, agente di commercio, vigile del fuoco volontario, speaker radiofonico, barman. Così dopo Rocco Casalino (GF1) divenuto figura chiave del Movimento 5 Stelle ecco un altro gieffino che si dà alla politica, questa volta salendo sul Carroccio salviniano. Gagliardelli, leghista da almeno 20 anni, è oltretutto ricordato per i momenti in cui sotto la doccia della “casa” declamava le origini padane rifacendosi al dio Odino. Furono poi la Gialappa’s Band e De Luigi a rendere Gagliardelli “medioman”, ovvero un uomo comune che diventa improvvisamente supereroe con mantello per occuparsi di banali questioni quotidiane e casalinghe. Una curiosità. Nella scheda di presentazione del 2001 Gagliardelli segnala hobby, difetti, ma anche il personaggio che detesta (Giampiero Mughini) e uno che adora: Beppe Grillo.