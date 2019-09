Una casacca a fiori e una collana di perle. Un look fresco quello che ha scelto Teresa Bellanova per incontrare Enzo Miccio. Il ministro dell’Agricoltura aveva ricevuto attacchi feroci durante la cerimonia di giuramento del nuovo governo per via dell’abito scelto. Offese sessiste e commenti gratuiti con Miccio, esperto di stile ben conosciuto dal pubblico televisivo, pronto a difenderla. E oggi i due si sono incontrati: “‘La forza e il coraggio di andare avanti me l’hanno date tutte le mie amiche che oggi non ci sono più'”. Questa affermazione mi ha conquistato ed oggi ho avuto il piacere e l’onore di incontrare una donna trasparente e sincera ma anche sorridente e sicura di sé, ma tutto mi era già chiaro da quel famoso giorno con l’abito blu… elettrico! buon lavoro Ministro”, così Miccio ha commentato la foto in un post su Instagram. E anche la stessa Bellanova ha commentato l’incontro con una sola frase e alcuni hashtag: “L’importante è scegliere l’abito che più ci fa stare bene. Grazie @enzomiccio per la splendida chiacchierata ????#vestocomevoglio #qualcosadiblu #enzomiccioapproved“.

