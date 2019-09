“Milly Carlucci, attraverso il suo legale, invia a Mediaset una sonora diffida. Il motivo? Secondo la conduttrice “Amici Celebrities” avrebbe copiato il format di “Ballando con le stelle“. Peccato che la trasmissione di Canale5 sia la trasposizione con le celebrità del format “Amici“, creato da Maria De Filippi 19 anni fa”. Questo il flash uscito su Dagospia nella tarda mattinata del 27 settembre. E Milly Carlucci smentisce subito via tweet: “Mi giunge notizia che avrei inviato una diffida a Mediaset. Non esiste nessuna diffida”, con tanto di emoji a forma di Pinocchio. Stando a Fanpage.it, però, Mediaset avrebbe in mano le carte dell’avvocato della Carlucci. E Dagospia ne pubblica alcuni stralci: “La signora Milly Carlucci, anche a nome degli autori di Ballando con le stelle, mi ha conferito l’incarico di significarLe quanto segue”. “A fronte di tale situazione, ho ritenuto opportuno rivolgermi a Lei prima di assumere qualsiasi iniziativa giudiziaria, affinché, con la Sua autorità, possa intervenire per evitare che, nelle prossime puntate di Amici Celebrities, si ripeta la incresciosa sopra descritta”.

Mi giunge notizia che avrei inviato una diffida a Mediaset ????. Non esiste nessuna diffida.???? — Milly Carlucci (@milly_carlucci) September 27, 2019