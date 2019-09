Durante il programma, quando ancora la tronista e il corteggiatore si stavano conoscendo, lui mise un “pezzo di ganja” nelle scarpe di lei... ovviamente all'oscuro delle telecamere e degli autori della trasmissione. "Non potevo ovviamente sapere se la fumasse o meno”, scrive la Dallari, che è stata contattata da ilfattoquotidiano.it per avere delucidazioni sull'episodio

Il libro di Valentina Dallari è molto chiacchierato. Non solo perché l’ex tronista di Uomini e Donne racconta il percorso che l’ha portata a guarire dall’anoressia. Secondo quanto trapelato sul web, infatti, la dj e influencer ricorda il periodo trascorso in una clinica specializzata per superare i disturbi alimentari (era arrivata a pesare 37 chili), ma svela anche alcuni aneddoti della sua vita privata. Come la dipendenza dalle droghe e il rapporto con Andrea Melchiorre, il corteggiatore conosciuto proprio negli studi di Uomini e Donne, che però nel libro non viene mai citato direttamente.

Ecco un estratto: “Non c’era nessuno che mi interessasse davvero, tutti tranne uno (…) Mi disse che aveva avuto problemi con la legge e che era stato arrestato, per spaccio. Io fui molto comprensiva, avevo altri amici e altre esperienze del genere, per me non cambiava nulla. Anzi, ho sempre avuto un po’ il debole per i bad boy. Decisi di credergli (…) Quasi senza voce gli chiesi se per caso mi avesse mentito anche riguardo alla prigione, e lui mi confermò anche quella menzogna. A quel punto ero arrabbiata, confusa e completamente disorientata”.

D’altronde Valentina scrive nel libro di aver avuto anch’essa problemi con la droga: “Era il mio sfogo, sballare mi aiutava a rendere tutto meno angosciante. Diventavo più sicura di me, riuscivo a sentirmi meno sola”. C’è di più: un episodio, legato a un’esterna di Uomini e Donne, ha fatto molto scalpore. Durante il programma, quando ancora la tronista e il corteggiatore si stavano conoscendo, lui mise un “pezzo di ganja” nelle scarpe di lei… ovviamente all’oscuro delle telecamere e degli autori della trasmissione. “Non potevo ovviamente sapere se la fumasse o meno”, scrive la Dallari, che è stata contattata da ilfattoquotidiano.it per avere delucidazioni sull’episodio. Ma l’ex tronista ha chiesto le domande preventive via mail e anche il titolo “in anticipo”. Dunque, ce ne faremo una ragione e rimarremo a conoscenza dei soli fatti riportati nel libro.