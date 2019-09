Secondo il settimanale Chi nel corso della puntata di domenica 22 settembre, in studio sono "addirittura volate le cartelline a terra per il troppo nervosismo"

C’è un “clima sempre più rovente nello studio di Tiki Taka“. A dirlo è il settimanale Chi che nell’ultimo numero è tornato a parlare della presunta crisi tra il conduttore, Pierluigi Pardo, e Wanda Nara. Secondo Alfonso Signorini infatti, il giornalista è “intrattabile” durante le pause pubblicitarie proprio a causa della tensione e del nervosismo provocati dall’avere in studio la moglie di Mauro Icardi. Non solo, nel corso della puntata di domenica 22 settembre – scrive Chi – sono “addirittura volate le cartelline a terra per il troppo nervosismo”.

La sensazione che ci fosse qualcosa l’avevano avuta anche i telespettatori che su Twitter avevano notato come dopo la fine del calciomercato, con il trasferimento di Icardi al Paris Saint Germain, Wanda Nara era stata ricollocata a leggere i risultati delle partite e la classifica, tenuta a parte rispetto al resto del cast della trasmissione. Non solo, Striscia la Notizia l’aveva “premiata” con il suo tapiro d’oro e, al momento della consegna, la showgirl manager dell’attaccante aveva evitato di rispondere alla domanda sui eventuali contrasti con le compagne di Antonio Cassano e Bobo Vieri, opioniniste fisse di Tiki Taka, sottolineando invece di avere un ottimo rapporto con la collega Giorgia Venturini.

A placare i rumors è intervenuta però Mediaset, che in serata ha smentito categoricamente le voci di tensioni interne al programma sportivo: “In merito a insinuazioni stampa si smentisce categoricamente che nella puntata di TikiTaka del 22/9 vi sia stato nervosismo da parte di Pardo come sanno tutti i presenti in studio. Nessuna cartellina volata, Pardo durante le pause ha cantato e scherzato con gli ospiti come sempre”, ha scritto in un tweet.