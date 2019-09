La Ferrari aveva parlato tempo fa della sua battaglia contro il tumore a La Vita in Diretta, spiegando che all'inizio lei aveva pensato fosse solo un brufolo: "In realtà si trattava di un carcinoma nodulare infiltrante, una cosa piuttosto seria"

Paola Ferrari ha pubblicato su Instagram una foto in cui mostra i segni del carcinoma al viso che riuscì a sconfiggere qualche anno fa. Un’immagine molto forte che lei spiega così: “Oggi – scrive la conduttrice – sono stata invitata a Porta a Porta per parlare di tumore e prevenzione. Purtroppo non posso esserci. Grazie a tutti e non dimenticate mai che La Prevenzione salva la vita”.

La Ferrari aveva parlato tempo fa della sua battaglia contro il tumore a La Vita in Diretta, spiegando che all’inizio lei aveva pensato fosse solo un brufolo: “In realtà si trattava di un carcinoma nodulare infiltrante, una cosa piuttosto seria. Necessitava di un intervento importante di rimozione”, aveva detto precisando che il tumore le stava mangiando il viso, i nervi e gli occhi. “È infido, come purtroppo molti tumori. Mi hanno dato più di 40 punti. In pochi mesi mi avrebbe dato una paresi“, spiegò durante la maratona Rai di Telethon.