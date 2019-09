Alcuni telespettatori hanno storto il naso quando il padrone di casa - per voce della produzione - ha annullato una delle risposte dei Tre Forcellini durante l'intesa vincente. “Bacco” era la parola da far indovinare. “Qual è il dio del vino?”, è stata la definizione data dai concorrenti, che però è stata invalidata

Reazione a Catena ha salutato il pubblico con un’ultima puntata particolarmente avvincente, dove i campioni storici – i Tre di Denari contro i Tre Forcellini – si sono sfidati in un match all’ultimo colpo. Per l’ennesima volta, sono stati proprio Francesco, Marco e Michael ad aggiudicarsi la vittoria con un montepremi finale di 15.750 euro. Ma l’ultima puntata stagionale, condotta da Marco Liorni, è stata caratterizzata anche da una piccola polemica sui social.

Alcuni telespettatori, infatti, hanno storto il naso quando il padrone di casa – per voce della produzione – ha annullato una delle risposte dei Tre Forcellini durante l’intesa vincente. “Bacco” era la parola da far indovinare. “Qual è il dio del vino?”, è stata la definizione data dai concorrenti, che però è stata invalidata. “La risposta è giusta però mi dicono che nei nostri dizionari di riferimento ‘bacco’ e ‘vino’ sono sinonimi”, ha detto Liorni. Una decisione, questa, che ha fatto rumore sui social, dove ha alcuni utenti hanno polemizzato e hanno mostrato contrarietà.

Effettivamente, però, la scelta della produzione di annullare la risposta è da considerarsi sensata. Basta controllare un dizionario di lingua italiana, infatti, per vedere come la parola “bacco” possa essere utilizzata anche come sinonimo di “vino”. Basta polemiche, dunque. Ora Reazione a Catena va in letargo.