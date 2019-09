Con la sua terza gravidanza infatti, Jessica Simpson era arrivata a pesare 108 chili e ora, in soli sei mesi, è tornata a pesarne 63 per 1,61 metri d'altezza

45 chili persi in 6 mesi. È quanto successo a Jessica Simpson che ha raccontato di essersi sottoposta a una dieta per rimettersi in forma dopo il parto: “Sei mesi. 45 chili in meno (ebbene sì, avevo raggiunto i 108 chili). Il mio primo viaggio lontano da Birdie mi emoziona per molte ragioni, ma sono orgogliosa di essere di nuovo me stessa. Anche quando sembra impossibile, scelgo di impegnarmi duramente”, ha scritto la cantante e attrice su Instagram. Birdie May è infatti la sua terzogenita, nata dal matrimonio con l’ex giocatore di football americano Eric Johnson, sposato nel 2014.

Con la sua terza gravidanza infatti, Jessica Simpson era arrivata a pesare 108 chili e ora, in soli sei mesi, è tornata a pesarne 63 per 1,61 metri d’altezza: in un’intervista al magazine People, ha spiegato che ogni giorno cammina per 5 chilometri, spesso insieme al marito e ai figli, sia per rimettersi in forma sia per “liberare la mente e ritrovare la concentrazione”. Non solo, la cantante tiene un diario social del suo stile di vita salutista, basato oltre che sull’allenamento, anche su un regime alimentare sano: “Sto mangiando in maniera molto sana e ho scoperto di amare molto il cavolfiore. Chi avrebbe mai detto che può sostituire praticamente tutto?”.

