Portata al bar dalla madre alcolizzata perché gli uomini presenti la notassero e poi venduta a uno di loro che l’ha violentata a 15 anni e le ha chiesto cosa si provasse ad essere stata “venduta” dalla madre per 500 dollari. Sono alcune delle nuove scioccanti rivelazioni fatte da Demi Moore nella sua biografia “Inside Out“, nella quale l’attrice racconta anche dettagli inediti sul suo rapporto con l’ex marito Ashton Kutcher.

Nel libro, che secondo la Cbs che ne pubblica alcune anticipazioni è dedicato alle tre figlie e alla stessa madre, l’attrice si racconta senza filtri rivelando episodi del suo difficile passato che hanno lasciato un’impronta indelebile sulla sua personalità. Demi Moore racconta infatti che la madre aveva problemi di alcolismo e che tentò più volte il suicidio. Non solo, quando lei era adolescente la portava con sé nei bar, facendo in modo che gli uomini la notassero: proprio in una di quelle serate – scrive Demi – la madre si accordò con un uomo che pagò 500 dollari per violentarla. Lei all’epoca aveva solo 15 anni: “Penso, nel profondo del mio cuore, che non mi abbia venduta apposta. Non credo che sia stata una transazione così semplice. Ma comunque gli ha dato il via libera e mi ha messo in pericolo“.