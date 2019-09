I corpi sono stati trovati poco prima delle 15 in fondo alla tromba delle scale di un palazzo di viale Regina Margherita, al civico numero 5, in centro. La piccola è stata trasportata all’ospedale Niguarda: ha fratture al bacino, lesioni alla milza e contusioni polmonari. Sarà operata

Madre e figlia, di due anni, sono precipitate dall’ottavo piano nella tromba delle scale di un palazzo di viale Regina Margherita, al civico numero 5, in centro a Milano. La donna, 43 anni, è morta mentre la bambina è stata trasportata all’ospedale Niguarda in condizioni gravissime: ha fratture al bacino, lesioni alla milza e contusioni polmonari. I medici stanno facendo gli accertamenti sulla piccola che si trova in prognosi riservata e che poi sarà operata.

I corpi sono stati trovati poco prima delle 15 in fondo alla tromba delle scale. Le indagini sono affidate alla polizia ed è stato informato anche il pm di turno Maura Ripamonti. Ancora da chiarire come madre e figlia siano cadute.