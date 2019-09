Meghan Markle e il principe Harry sono stati tra gli ospiti dell’esclusivo matrimonio romano della stilista Misha Nonoo, amica della coppia che per prima li fece conoscere. Nozze che sono state celebrate venerdì sera, al tramonto, a Villa Aurelia, sul Gianicolo, alla presenza di circa 300 invitati: tra loro, oltre al principe Harry e Meghan, la figlia del presidente degli Stati Uniti, Ivanka Trump ed il marito Jared Kushner, l’attore Orlando Bloom, la modella Karlie Kloss, le cugine di Harry, le principesse Eugenia e Beatrice, e molte altre celebrities. I festeggiamenti sono durati tre giorni e si sono conclusi sabato sera con un party a tema ispirato alla “Dolce vita” negli studios di Cinecittà.

Meghan, elegantissima in abito nero firmato Valentino, ha avuto però un incidente proprio durante la festa a Villa Aurelia: all’improvviso infatti, la moglie del principe Harry si è accorta di non avere più indosso uno dei preziosi orecchini di diamanti che completavano il suo look. Subito è scattato l’allarme e una schiera di camerieri e agenti della sicurezza si è subito mobilitata per cercare l’orecchino perduto. Ma ore di ricerche sono state vane: il prezioso gioiello non è saltato fuori. È sparito, nonostante le dimensioni importanti. Harry e Meghan, lasciata Roma, partiranno ora per il Sudafrica, dove lunedì inizia la loro prima visita ufficiale nel Paese, portando con sé il bimbo.