È morto a 91 anni nella sua casa di Los Angeles Barron Hilton, il miliardario e filantropo a capo dell’impero alberghiero ereditato dal padre Conrad. Diventato presidente e Ceo del gruppo Hilton Hotels nel 1966, si era ritirato nel 1996. Un personaggio molto popolare anche per aver fondato la squadra di football dei Los Angeles Chargers che milita nella Nfl. Su Instagram il dolore della nipote Paris Hilton che descrive il nonno come “una leggenda, un visionario, un uomo brillante, bello, gentile e ha vissuto una vita piena di successi e avventure. Sin da quando ero bambina, lo guardavo come un uomo d’affari. Sono così grata di aver avuto un mentore così incredibile. Ho sempre voluto renderlo orgoglioso. L’ultima conversazione che abbiamo avuto qualche giorno fa gli ho detto che impatto ha avuto sulla mia vita. Il suo spirito, il suo cuore e il suo retaggio vivranno in me”.