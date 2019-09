Promessa mantenuta. Jovanotti si trasforma da perfomer in “sacerdote” d’amore e sposa, nella sua ultima tappa del Jova Beach Party a Linate, due suoi grandi fan, Susanna e Andrea. Era un impegno preso dal cantautore toscano: il matrimonio era in programma per la tappa abruzzese di Vasto, città dei due sposi, il 17 agosto. Tappa annullata poi all’ultimo momento. Così il cantante ha rinvitato la coppia sul palco di Linate dove si sono scambiati un bacio. I due innamorati, si erano già detti sì in Abruzzo: durante la cerimonia avevano ricevuto un videomessaggio da parte di Jovanotti. Il più grande spettacolo di questa ultima tappa sono loro, Susanna e Andrea!

La data di Vasto era saltata, su ordine della Prefettura di Chieti, per ragioni di sicurezza e di viabilità. “Ho appena saputo – aveva scritto Jovanotti su Facebook – che #jovabeachparty a Vasto non ci sarà. La ragione è intessuta nelle dinamiche assurde che hanno trasformato un’occasione di festa, gioia e opportunità di sviluppo di un territorio in scontro di forze locali, in ‘bagarre’. Chi alla fine ha ‘vinto’ ottenendo la cancellazione combatte una sua personale battaglia politica locale in affannosa ricerca di visibilità“. Susanna e Andrea hanno così dovuto cambiare all’ultimo la loro location del matrimonio: dal palco del Jova Beach Party a un giardino della loro Vasto. A celebrare le nozze non c’era Lorenzo ma l’artista è stato ugualmente presente con un videomessaggio: ha cantato a loro “A te” e li ha rinvitati a Linate.