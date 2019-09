“Bisogna avere il coraggio di fare e dare coraggio di poter dire che davanti alla malattia, alla vita alla morte, al dolore, alla gioia all’amore siamo tutti uguali. Ho avuto una neoplasia grave a 37 anni al collo dell’utero. Sono stata operata d’urgenza grazie alla solerzia del mio ginecologo e Jessica, che mi costrinse con dolcezza a sottopormi a un’accurata prevenzione”. A rivelarlo è Alba Parietti che, dopo aver saputo che Emma Marrone deve prendersi una pausa dalla musica per affrontare alcuni problemi di salute, ha trovato il coraggio di rivelare che anche lei ha dovuto lottare in passato contro il tumore al collo dell’utero, lo stesso che ha colpito la cantante salentina a 24 anni.

“Non lo dissi né ai miei genitori né a mio figlio per non spaventarli. Ho risolto senza grandi traumi – ha raccontato Alba Parietti in un post su Instagram -. Ma la diagnosi fu atroce da sentire: cancro. Sì, il suo nome era cancro generato dalla degenerazione del papilloma virus. Quando ti pronuncia questa parola il medico, tu pensi non stia parlando di te o a te. Invece accade. Esiste per tutti la possibilità. Esistono anche cure portentose, operazioni, terapie risolutive come lo è stato nel mio caso grazie a una prevenzione e un’immediatezza che avevo di operarmi, pagando”.

Un racconto che Alba Parietti ha voluto fare per dare coraggio a quanti stanno conducendo la loro personale battaglia contro una malattia, soprattutto a Emma: “Tu sei un emblema di forza, di capacità di comunicare con coraggio. Le cose brutte devono avere un senso. Il senso della tua malattia sarà la tua battaglia perché tutte le donne abbiano eguali diritti , rispetto a prevenzioni e cure”.