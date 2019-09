Molto famosi negli anni Ottanta, i The Cars si erano formati nel 1978 e sciolti nel 1988: tra i loro più grandi successi ci sono "Just What I Needed" (1978), "Shake It Up" (1981) e "Drive" (1984)

È morto a 75 anni Ric Ocasek, il fondatore e leader della band new wave The Cars. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato domenica in un appartamento di Manhattan, a New York: il cadavere non presentava segni di violenza ma è giallo sulle cause della morte e sull’accaduto indaga la polizia. Molto famosi negli anni Ottanta, i The Cars si erano formati nel 1978 e sciolti nel 1988: tra i loro più grandi successi ci sono “Just What I Needed” (1978), “Shake It Up” (1981) e “Drive” (1984).

Ric Ocasek divenne famoso in quegli anni anche grazie al suo matrimonio con una delle più famose topmodel di quel decennio, Paulina Porizkova, da cui ha divorziato nel 2017. Tre dei membri della band si erano riuniti nel 2011, mentre Ocesek aveva deciso di continuare la sua carriera da solo, come produttore e artista visivo.