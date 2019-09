"Roberto Riccio - scrivono da Striscia - non ha preso bene la visita di Moreno Morello alla sua mostra. Il nostro inviato era andato a far visita al sedicente artista per un servizio dell’imminente nuova stagione di Striscia la Notizia, ma gli animi si sono presto scaldati"

L’inviato di Striscia la Notizia Moreno Morello è stato aggredito assieme alla sua troupe mentre stava girando un servizio a Puglianello, in provincia di Benevento. Il gruppo si trovava nel paese della valle Telesina per parlare di una mostra organizzata da Roberto Riccio, originario di Amorosi, finito più volte nel mirino del tg satirico per “la gestione controversa” di fondi – elargiti anche da numerosi vip – raccolti e destinati all’Africa.

L’aggressione è stata prima verbale, poi dalla parole si è passati alle mani e così l’operatore di Morello che stava riprendendo tutta la scena ha ricevuto un calcio: “Con un calcio nelle palle ha mandato in ospedale uno dei nostri mentre io venivo tenuto bloccato all’interno dei locali della sua mostra”, ha raccontato Moreno Morello. Subito soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale Rummo dove gli è stata data una prognosi di otto giorni. Sull’accaduto indagano gli agenti del commissariato di Telese Terme che sono stati coadiuvati dagli uomini della squadra Mobile di Benevento.

La scena è stata immortalata in un video intitolato “La troupe di Moreno Morello aggredita e sequestrata da Roberto Ricco” e pubblicato sul sito del tg satirico di Antonio Ricci. “Roberto Riccio – scrivono da Striscia – non ha preso bene la visita di Moreno Morello alla sua mostra. Il nostro inviato era andato a far visita al sedicente artista per un servizio dell’imminente nuova stagione di Striscia la Notizia, ma gli animi si sono presto scaldati. Il ‘benefattore seriale’, come potete vedere nel video, ha usato violenza contro la nostra troupe, prima tirando un calcio a un uomo del nostro staff e poi rinchiudendo il nostro inviato all’interno di Villa Marchitto, a Puglianello, dove si stava tenendo la serata di chiusura della sua esposizione, ‘Woman protect your heart'”.